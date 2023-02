V policajnom vzdelávaní došlo k zmenám, nováčikov môžu prijať na útvar

Bratislava 26. februára (TASR) - Uchádzačov o prácu v polícii môžu po novom hneď po splnení kritérií prijať na útvar Policajného zboru. Po úspešnom absolvovaní pomaturitného kvalifikačného štúdia, ktorým získajú základné policajné vzdelanie, sa na útvar vrátia. Zmeny účinné od polovice februára majú priniesť väčšie zapojenie novoprijatých ľudí do policajnej práce na konkrétnom oddelení. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Po novom teda bude uchádzač hneď po splnení kritérií prijímacieho konania prijatý na útvar Policajného zboru, napríklad obvodné oddelenie Policajného zboru, a na pomaturitné kvalifikačné štúdium bude povolaný v najbližšom možnom nástupnom termíne," vysvetlila hovorkyňa. V súčasnosti nastupujú záujemcovia o prácu v polícii bezprostredne po prijatí do služobného pomeru do niektorej z policajných stredných odborných škôl.



Zmeny sa týkajú všetkých stredných odborných škôl Policajného zboru, ktoré sú v Pezinku, Košiciach a Bratislave. Pomaturitné kvalifikačné štúdium sa zároveň zjednocuje na jeden druh s dĺžkou osem mesiacov. Dosiaľ trvalo štúdium pre uchádzačov o prácu v polícii starších ako 21 rokov desať mesiacov a pre 18 až 21-ročných záujemcov 12 mesiacov.



"Skrátenie základnej policajnej prípravy na osem mesiacov prinesie vyšší počet policajtov, ktorí absolvujú pomaturitné kvalifikačné štúdium a získajú základné policajné vzdelanie a keďže bude štúdium kratšie, policajti sa skôr vrátia na útvar, odkiaľ boli na štúdium povolaní," načrtla hovorkyňa.



Učebné osnovy pomaturitného kvalifikačného štúdia, ktorým novoprijatí policajti získajú základné policajné vzdelanie, sa podľa Eliášovej menili len v malom rozsahu. "Všetky dôležité témy a všetky teoretické a praktické vyučovacie hodiny, ktorých absolvovaním policajt získa potrebné vedomosti, zručnosti a návyky nevyhnutné pre výkon služby policajta, boli ponechané," priblížila hovorkyňa.



V roku 2022 získalo základné policajné vzdelanie na stredných odborných školách Policajného zboru spolu 603 novoprijatých policajtov. V prípade dostatočného záujmu o prácu v Policajnom zbore rezort predpokladá, že za rovnaké obdobie bude počet policajtov – absolventov policajných stredných odborných škôl vyšší.



Odborový zväz polície v Slovenskej republike zmeny v policajnom vzdelávaní podporuje. "Cieľom a zároveň pozitívom týchto zmien je rýchlejšie naplnenie voľných tabuľkových miest v Policajnom zbore, predovšetkým na základných útvaroch, ako sú obvodné oddelenia," uviedol pre TASR predseda zväzu Pavol Paračka.