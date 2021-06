V pondelok bude horúco najmä na západnom Slovensku

Bratislava 27. júna (TASR) – V pondelok (28. 6.) bude horúco v niektorých okresoch západného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.



V týchto lokalitách sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia. V okresoch Dunajská Streda a Komárno môže teplota dosiahnuť 34 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozorňujú meteorológovia. Výstraha bude platiť v pondelok v čase od 13.00 do 18.00 h, v niektorých okresoch až do 19.00 h.



V nedeľu do 18.00 h platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa okresov Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár.