V pondelok sa majú poslanci venovať predlžovaniu núdzového stavu

Bratislava 27. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v pondelok (28. 12.) prerokovať presunuté novely zákonov, ktoré sa týkajú predĺženia núdzového stavu, a tiež zákona o Ústavnom súde. O zvolaní schôdze so začiatkom o 14.00 h informoval komunikačný odbor Kancelárie Národnej rady SR.



Poslanci majú v programe hlasovanie o novele zákona o bezpečnosti štátu, ktorá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu o 40 dní, taktiež novelu zákona o Ústavnom súde SR, ktorej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.



Procedurálny návrh na preloženie hlasovania na „najbližšiu schôdzu“ predložil na poslednom rokovaní parlamentu (17. 12.) podpredseda NR SR Milan Laurenčík (SaS) na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov.



Hlasovanie o novelách sa presunulo dvakrát, v prvom prípade koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov karantény. Na schválenie novely ústavného zákona totiž treba 90 hlasov poslancov.



Aktuálne vyhlásený núdzový stav by sa mal na Slovensku skončiť 29. decembra, ak ho vláda nevyhlási nanovo. Otázka jeho predlžovania nie je úplne jasná, zákon túto možnosť nešpecifikuje. Vyriešiť to mala práve novelizácia ústavného zákona.



Zvolanie mimoriadnej schôdze kritizuje opozičný Smer-SD. Za snahou predlžiť núdzový stav zmenou ústavného zákona vidí úmysel vlády čo najdlhšie obmedzovať základné politické práva ľudí, znemožniť protestné zhromaždenia i sťažiť avizovaný zber podpisov na referendum o predčasných voľbách. „Vládna koalícia k tomuto nedemokratickému a nedôstojnému cirkusu, ktorý chce predviesť niekoľkominútovým tichým hlasovaním, opozičných poslancov nepotrebuje. Preto Smer–SD odporúča svojim poslancom, aby využili inštitút politickej obštrukcie a na schôdzi sa nezúčastnili,“ informoval o postoji strany jej hovorca Ján Mažgút.