V pondelok by mal pokračovať proces s Patrikom P.

Bratislava 11. decembra (TASR) - Hlavné pojednávanie s Patrikom P. obžalovaným zo sprenevery by malo pokračovať pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava I v pondelok (14. 12.). Súd v piatok neevidoval žiadne procesné prekážky, ktoré by zabraňovali vo veci v pondelok konať. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Podľa obžaloby mal Patrik P. v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej výške 959.750 eur. Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne ich použil na vyplácanie iných. Tým mal poškodeným spôsobiť škodu v celkovej výške viac ako 840.000 eur.



V minulosti bol právoplatne odsúdený v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia. Najvyšší súd (NS) SR 10. septembra v tejto veci zamietol jeho dovolanie. Bolo totiž zrejmé, že dôvody dovolania neboli splnené. Deň predtým Patrika P. prepustili z bratislavského väzenia na slobodu.



Patrik P. v kauze podvodu na nebankovky figuroval spolu s Dávidom Brtvom a Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún. Tu ho uznal za vinného prvostupňový Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, napokon ho NS SR 28. marca 2018 odsúdil na sedem rokov väzenia. Od júla 2018 si odpykával zvyšok svojho trestu. V minulosti bol takmer päť rokov vo väzbe, tá sa mu zarátala do trestu.