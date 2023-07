V pondelok by sa mal začať súdny proces s guvernérom NBS Petrom K.

Bratislava 1. júla (TASR) - Súdny proces s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom K., ktorý čelí podozreniam z podplácania, by sa mal začať na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v pondelok 3. júla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na guvernéra NBS a exministra financií Petra K. pre trestný čin podplácania. "Obžaloba sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam," informovala prokuratúra po februárovom podaní obžaloby.



Samosudca ŠTS zatiaľ nariadil v tomto prípade päť termínov hlavného pojednávania. Okrem pondelka by sa malo pojednávať aj v utorok 4. júla, potom 20. júla a nariadené sú aj dva septembrové termíny.



Guvernéra NBS opätovne obvinili z prečinu podplácania vlani na jeseň. Predtým mu obvinenie zrušila Generálna prokuratúra (GP) SR.



V apríli vydal sudca ŠTS trestný rozkaz, ktorým Petra K. neprávoplatne uznal za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest vo výške 100.000 eur. Keďže prokuratúra aj Peter K. podali proti trestnému rozkazu odpor, uskutoční sa hlavné pojednávanie. Guvernér NBS vinu odmieta.