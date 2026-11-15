< sekcia Slovensko
V pondelok fond na podporu kultúry vyhlási druhú výzvu na rok 2027
V harmonograme výziev je plánovaná aj tretia, ktorá sa má otvoriť v decembri, a štvrtá s plánovaným vyhlásením v prvej polovici januára.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) v pondelok (16. 11.) vyhlási druhú dotačnú výzvu na rok 2027. Vyplýva to z harmonogramu výziev zverejneného na webe verejnoprávneho fondu.
Výzva bude otvorená do 30. novembra a týka sa aktivít bulharskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, ruskej, srbskej, ukrajinskej, vietnamskej a židovskej národnostnej menšiny v prípade kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávania, vedy a výskumu, rovnako tak literárnej, vydavateľskej a nakladateľskej činnosti. Žiadosti o dotácie sa môžu týkať aj projektov divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. Pre uchádzačov z maďarskej národnostnej menšiny bude výzva otvorená v podprograme Neprofesionálne umenie.
Prvú dotačnú výzvu na rok 2027 vyhlásil fond 19. októbra, uzatvoril ju na začiatku novembra. V harmonograme výziev je plánovaná aj tretia, ktorá sa má otvoriť v decembri, a štvrtá s plánovaným vyhlásením v prvej polovici januára.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať prostredníctvom dotácií a štipendií kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít. Fond zriadili zákonom v roku 2017.
Výzva bude otvorená do 30. novembra a týka sa aktivít bulharskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, ruskej, srbskej, ukrajinskej, vietnamskej a židovskej národnostnej menšiny v prípade kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávania, vedy a výskumu, rovnako tak literárnej, vydavateľskej a nakladateľskej činnosti. Žiadosti o dotácie sa môžu týkať aj projektov divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. Pre uchádzačov z maďarskej národnostnej menšiny bude výzva otvorená v podprograme Neprofesionálne umenie.
Prvú dotačnú výzvu na rok 2027 vyhlásil fond 19. októbra, uzatvoril ju na začiatku novembra. V harmonograme výziev je plánovaná aj tretia, ktorá sa má otvoriť v decembri, a štvrtá s plánovaným vyhlásením v prvej polovici januára.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať prostredníctvom dotácií a štipendií kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít. Fond zriadili zákonom v roku 2017.