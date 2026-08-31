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V pondelok môžu byť na území SR búrky, na juhu očakávajú aj 35 stupňov
Búrky očakávajú meteorológovia na celom území Slovenska, výstraha platí postupne od 14.00 h do 23.00 h v západných okresoch, na strede a východe od 17.00 h až do utorka 2.00 h, niekde až do 6.00 h.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - V pondelok popoludní sa môžu na celom Slovensku vyskytnúť búrky, v južných okresoch sa očakáva teplota až do 35 stupňov Celzia. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami, takisto výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami.
Búrky očakávajú meteorológovia na celom území Slovenska, výstraha platí postupne od 14.00 h do 23.00 h v západných okresoch, na strede a východe od 17.00 h až do utorka (1. 9.) 2.00 h, niekde až do 6.00 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazovým vetrom s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňujú meteorológovia. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako je lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov.
Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Michalovce a Trebišov od 13.00 h do 18.00 h. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 35 stupňov Celzia. V južných okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trnavského kraja vyhlásili výstrahu prvého stupňa pred horúčavami. Trvá takisto od 13.00 h do 18.00 h a teplomer môže ukazovať nad 33 stupňov Celzia.
Búrky očakávajú meteorológovia na celom území Slovenska, výstraha platí postupne od 14.00 h do 23.00 h v západných okresoch, na strede a východe od 17.00 h až do utorka (1. 9.) 2.00 h, niekde až do 6.00 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazovým vetrom s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňujú meteorológovia. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako je lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov.
Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Michalovce a Trebišov od 13.00 h do 18.00 h. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 35 stupňov Celzia. V južných okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trnavského kraja vyhlásili výstrahu prvého stupňa pred horúčavami. Trvá takisto od 13.00 h do 18.00 h a teplomer môže ukazovať nad 33 stupňov Celzia.