V pondelok otvoria niektoré školy, predchádzať tomu bude testovanie

Na snímke vľavo premiér SR Igor Matovič a vpravo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling počas brífingu s novinármi po mimoriadnom 56. zasadnutí vlády SR 4. decemra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) - V pondelok (7. 12.) a v ďalších dňoch budúceho týždňa otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pôjde o pilotný projekt. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. Gröhling spresnil, že v decembri budú nastavovať a dolaďovať podmienky, aby už boli v januári pripravené.spresnil šéf rezortu školstva. Premiér Igor Matovič (OĽANO) avizuje, že pôjde o desiatky škôl, ktoré prejavili záujem sa zapojiť do pilotného projektu.poznamenal predseda vlády.Žiakov a ich rodičov či zamestnancov škôl by mali testovať na COVID-19 v mobilných jednotkách. Prvé školy sa budú testovať podľa predsedu vlády už tento víkend, v pondelok či v ďalších dňoch budúceho týždňa. Frekvencia testovania má závisieť od epidemiologickej situácie v danom regióne a bude to buď sedem, 14, alebo 21 dní. Gröhling avizuje, že postupne sa budú zverejňovať uznesenie vlády, vyhláška hlavného hygienika, rozhodnutia rezortu školstva i ďalšie manuály. Budú sa nastavovať podmienky aj v spolupráci so zástupcami miest, obcí či vyšších územných celkov.Matovič priznal, že školy sa otvárajú v ťažkej epidemiologickej situácii, keďže počet pozitívnych prípadov na COVID-19 na Slovensku opäť prudko rastie.deklaroval.Premiér hovorí o slobode v rozhodovaní pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl, kedy a ako sa do pilotného projektu zapoja i aké ročníky otvoria. "Keď sa rozhodnú, že budú chcieť naďalej dištančné vzdelávanie, budú v ňom pokračovať," povedal Matovič. Aj rodičia podľa predsedu vlády i ministra majú slobodu v rozhodnutí, či dajú otestovať seba i svoje deti. Testovať by sa mal na základe uznesenia vlády aspoň jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Ak nebude v škole dostatočný záujem zo strany rodičov a ich detí dať sa testovať, škola bude podľa ministra pokračovať v dištančnom vzdelávaní.Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl najprv v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.