V pondelok pokračuje pojednávanie v kauze sátorovcov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku má v pondelok (7. 12.) ráno pokračovať hlavné pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol. Tí čelia obžalobe z viacerých vrážd. Súd vypočuje ďalších svedkov. Pokračovanie procesu pre TASR potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Predsedníčka senátu by mala tiež počas pondelka a utorka (8. 12.) vytýčiť termíny pojednávaní na január a február budúceho roku. Podľa procesných strán je možné, že pre veľké množstvo svedkov, ktorí majú ešte vypovedať, výsledok kauzy bude známy pravdepodobne na jar budúceho roka.



Doteraz okrem čítania listinných dôkazov počas pojednávaní v septembri až v novembri vypovedali viacerí vysokopostavení a odsúdení členovia gangu sátorovcov, medzi nimi Kristián Kádar, Zsolt Nagy a Juraj Bugár alias Bugi. V tejto kauze František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov.



Vraždy si mal objednávať František D., aby umlčal tzv. biele kone. Niektoré svoje obete zastavili pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju zaškrtili.



Za skutok mali vykonávatelia dostať vtedajšie tri milióny korún. Gang sátorovcov mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.