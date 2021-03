V pondelok pribudlo 116 úmrtí v súvislosti s novým koronavírusom

Bratislava 9. marca (TASR) - V pondelok (8. 3.) pribudlo ďalších 116 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom. Počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň je 4048. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Informácie o nových pozitívnych prípadoch NCZI zatiaľ nezverejnilo. Súvisí to s pondelkovými problémami s internetovým pripojením do vládneho cloudu.



V súvislosti s ochorením COVID-19 už celkovo zomrelo 8037 ľudí. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 356.536, za predchádzajúci deň pribudlo 3384 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 188.450 ľudí.



Hovorkyňa NCZI Veronika Bauch informovala, že do systému ISZI prevádzkovaného NCZI nebola zaslaná plná množina údajov týkajúca sa PCR testov s cieľom ich štatistického spracovania na dennej báze zo strany NCZI, preto sa zatiaľ nepodarilo zverejniť plnohodnotné údaje o počte vykonaných PCR testov a počte pozitívne testovaných osôb za pondelok. "Predmetný technický problém je aktuálne riešený s dodávateľmi oboch prevádzkovaných systémov. Po vyriešení problému a následnom spracovaní údajov zo strany Národného centra zdravotníckych informácií budú údaje publikované najskôr ako bude možné," doplnila.



Linka vládneho cloudu, kde sú všetky zdravotnícke dáta, vykazovala v pondelok vysokú chybovosť. Spôsobil to podľa NCZI pravdepodobne DDOS útok, ktorému čelil objednávkový systém na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.