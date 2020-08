SHMÚ: V pondelok sa môžu na celom Slovensku vyskytnúť búrky

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na celom území Slovenska sa v pondelok (17. 8.) môžu vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa, ktorá platí pre západné a časť stredného Slovenska od 11.00 h do polnoci. Pre východné Slovensko a časť stredného platí výstraha prvého stupňa od 11.00 h do polnoci.



"Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov," uvádza SHMÚ.