V pondelok sa začína konzultácia štandardov základného vzdelávania

Bratislava 3. februára (TASR) - V pondelok (6. 2.) sa má spustiť verejná konzultácia obsahových a výkonových štandardov základného vzdelávania. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na sociálnej sieti.



Úlohou vzdelávacích štandardov je stanoviť, čo majú žiaci vedieť na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. "Od toho sa bude odvíjať obsah nových učebníc, národných testov a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Dokument bude dostupný na webstránke vzdelavanie21.sk," uviedol rezort školstva.



"Záleží nám na tom, aby v procese prípravy takých dôležitých zmien zazneli aj hlasy ľudí zo škôl, odbornej či laickej verejnosti - vytvárame pre to v tomto procese rôzne príležitosti," povedal Roman Baranovič, ktorý za Národný inštitút vzdelávania a mládeže koordinuje participatívny proces tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu. Do kurikulárnych komisií boli zapojené desiatky odborníkov.



Do konzultácie sa budú môcť zapojiť učitelia, odborníci na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti. Verejná konzultácia sa uskutoční elektronicky od pondelka 6. februára do 20. februára.



Uplynulý rok mala verejnosť možnosť pripomienkovať dokument Východiská k zmene kurikula pre základné vzdelávanie a neskôr aj Projekt kurikula pre všetky cykly.



V septembri 2023 sa očakáva, že sa spustí postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na 30 školách, o rok neskôr na 100 základných školách. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.