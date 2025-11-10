< sekcia Slovensko
V pondelok sa začína podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - V pondelok sa začína najväčšie vedecko-popularizačné podujatie roka Týždeň vedy a techniky (TVT) na Slovensku. Potrvá do nedele (16. 11.). Témou 22. ročníka je Život s umelou inteligenciou. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Stanislava Luptáková.
Podujatie prinesie prednášky a konferencie, workshopy, experimenty a diskusie s odborníkmi po celej krajine. Inovácie a súčasné trendy priblíži laickej verejnosti zrozumiteľnou formou. „TVT je príležitosťou ukázať širokej verejnosti, že veda na Slovensku má kvalitné výsledky, ľudí a potenciál napredovať,“ zhrnul generálny riaditeľ CVTI Róbert Gálik.
Luptáková priblížila, že návštevníkov čaká program, ktorý bude zameraný na praktické využitie umelej inteligencie v rôznych oblastiach od zdravotníctva cez školstvo až po umenie a zábavu. Návštevníci preskúmajú, ako ovplyvňuje technológie, priemysel, pracovné návyky, komunikáciu, vzdelávanie a každodenné činnosti. Doplnila, že počas vedeckého týždňa nebudú chýbať ani súťaže, výstavy a podcasty pre všetkých, ktorí majú radi vedu na dosah.
Ako uviedla, podujatie TVT sa začne slávnostným otvorením, odovzdávaním Ceny M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce a Festivalom vedy a techniky s dlhoročným partnerom Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Uskutoční sa v pondelok v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Na otvorení sa má podľa Luptákovej zúčastniť aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a francúzsky veľvyslanec Nicolas Suran.
Dodala, že slávnostné vyvrcholenie vedeckého týždňa prinesie oceňovanie ôsmich jedinečných vedeckých osobností a jedného vedeckého tímu počas galavečera Cena za vedu a techniku 2025, ktorý sa uskutoční vo štvrtok (13. 11.) v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade.
Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v spolupráci s CVTI a ďalšími partnermi.
