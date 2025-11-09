< sekcia Slovensko
V pondelok sa začne 31. ročník Študentskej kvapky krvi
Kampaň odštartuje v pondelok mobilným odberom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenský Červený kríž (SČK) v pondelok (10. 11.) spúšťa 31. ročník Študentskej kvapky krvi. Cieľom kampane je osloviť predovšetkým mladých ľudí, študentov a prvodarcov. Jej tohtoročný slogan znie „Odmakaj si to na transfúzke“. Kampaň potrvá do 22. novembra. TASR o tom informovala špecialistka pre komunikáciu SČK Zuzana Vongrejová.
Kampaň odštartuje v pondelok mobilným odberom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Odborníci sa chcú venovať napríklad aj informovaniu, ako prispôsobiť svoj športový harmonogram darcovstvu krvi.
„Darovanie krvi je skutočným nezištným hrdinstvom a zároveň v sebe nesie silný odkaz tímového ducha, ktorý je športovcom veľmi blízky. Chceme tak priniesť mladej generácii posolstvo, že zdravý životný štýl nie je len o aktívnom pohybe alebo správnej výžive, ale aj o solidarite. Kampaňou chceme vyzvať mladých ľudí, aby sa stali hrdinami nielen v posilňovniach či na ihrisku, ale aj v živote,“ uviedla generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
Kampaň odštartuje v pondelok mobilným odberom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Odborníci sa chcú venovať napríklad aj informovaniu, ako prispôsobiť svoj športový harmonogram darcovstvu krvi.
„Darovanie krvi je skutočným nezištným hrdinstvom a zároveň v sebe nesie silný odkaz tímového ducha, ktorý je športovcom veľmi blízky. Chceme tak priniesť mladej generácii posolstvo, že zdravý životný štýl nie je len o aktívnom pohybe alebo správnej výžive, ale aj o solidarite. Kampaňou chceme vyzvať mladých ľudí, aby sa stali hrdinami nielen v posilňovniach či na ihrisku, ale aj v živote,“ uviedla generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.