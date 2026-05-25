< sekcia Slovensko
V pondelok sa zídu traja najvyšší ústavní činitelia
Stretnutie zvolal premiér, má sa konať po koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. mája (TASR) - V pondelok sa na Úrade vlády (ÚV) SR zídu traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Stretnutie zvolal premiér, má sa konať po koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS). Pellegrini i Raši svoju účasť potvrdili.
V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie Tarabu ako nominanta SNS z vlády. Opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Za každých okolností chce hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. V koalícii je podľa Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu i o ochote spojiť Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad do jedného úradu.
Danko avizuje, že v pondelok bude „jasne adresovať“ výzvu predsedovi vlády na výmenu ministra. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia, „úspechy pripisoval sebe a neúspechy Slovenskej národnej strane“.
Taraba sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Danko má podľa jeho slov „úplne všetky“ informácie o riadení rezortu. Taraba sa považuje za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony.
V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie Tarabu ako nominanta SNS z vlády. Opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Za každých okolností chce hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. V koalícii je podľa Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu i o ochote spojiť Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad do jedného úradu.
Danko avizuje, že v pondelok bude „jasne adresovať“ výzvu predsedovi vlády na výmenu ministra. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia, „úspechy pripisoval sebe a neúspechy Slovenskej národnej strane“.
Taraba sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Danko má podľa jeho slov „úplne všetky“ informácie o riadení rezortu. Taraba sa považuje za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony.