V pondelok začínajú letné školy, Prešovský kraj ich má najviac

Bratislava 8. augusta (TASR) – Od pondelka 10. augusta sa vo viacerých lokalitách Slovenska začínajú letné školy. Ich cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Najviac letných škôl bude v Prešovskom kraji.



Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. "Podporené školy budú realizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19.225 hodín pre 8553 detí," informuje rezort školstva na svojom webe. Pre tieto školy ministerstvo rozdelilo 375.800 eur.



Ministerstvo v Prešovskom kraji podporí 43 škôl. Najmenší záujem bol v Bratislavskom kraji, kde sa budú deti vzdelávať v 12 školách.



Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie podľa ministerstva bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.



Nevyužité peniaze z tohto zámeru plánuje rezort nasmerovať do regionálneho školstva.