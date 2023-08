V Prahe sa verejnosť naposledy rozlúči s hudobníkom Vašom Patejdlom

Praha 30. augusta (TASR) - Pozvaní hostia aj verejnosť sa v stredu popoludní na pražskom Strahove naposledy rozlúčia s hudobníkom a dlhoročným členom slovenskej skupiny Elán Vašom Patejdlom. Pre verejnosť bude vyhradený priestor na nádvorí kláštora, kde sa ľudia budú môcť podpísať do kondolenčnej knihy. Tá bude od piatka dostupná v Divadle Kalich, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Posledná rozlúčka sa začne o 14.00 h v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Strahovskom nádvorí. Patejdlova rodina vopred upozornila, že kapacita baziliky je obmedzená. "Pre fanúšikov a verejnosť bude k dispozícii areál Strahovského kláštora, kde bude zaistený živý prenos zo smútočného rozlúčenia," uviedli na sociálnej sieti Facebook.



Patejdlovi priaznivci, ktorí nebudú môcť prísť na pohreb, sa budú môcť so slovenským hudobníkom rozlúčiť formou podpisu do kondolenčnej knihy v Divadle Kalich. Po smútočnom obrade ju presunú do divadelnej pokladnice, kde bude pre záujemcov k dispozícii od 1. do 9. septembra, uviedlo divadlo na Facebooku.



"Veľmi ma teší, že sa fanúšikovia môžu môjmu mužovi pokloniť aj v Divadle Kalich, ktoré malo vo Vašovom srdci špeciálne miesto. Práve na tejto scéne začala Vašova česká muzikálová dráha, ktorá neskôr dosiahla svetový úspech," uviedla Patejdlova manželka Miluše.



Spevák a hudobník Vašo Patejdl zomrel v sobotu 19. augusta po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov. Bol skladateľom, aranžérom, hudobným producentom, dlhoročným členom skupiny Elán a hráčom na klávesové nástroje.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)