Zadržali Š. Agha, odsúdeného v kauze televíznych zmeniek

Bratislava 30. marca (TASR) – Česká polícia zadržala v Prahe Štefana Agha, právoplatne odsúdeného v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. O jeho vydaní na Slovensko budú rozhodovať české orgány. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



K zadržaniu napomohol slovenský občan, ktorý Agha spozoroval vo vlaku. "Pre potreby maximálnej istoty vyhotovil fotografie a video, na základe ktorého mala slovenská polícia istotu, že ide naozaj o muža, ktorý bol právoplatne odsúdený," priblížil Slivka. Keďže v tom čase nebol vydaný európsky ani medzinárodný zatýkací rozkaz, česká polícia nemohla okamžite zasiahnuť.



"Na túto skutočnosť promptne reagoval príslušný súd, ktorý následne európsky zatykač vydal," spresnil Slivka. Agha sa po vydaní zatykača podarilo zadržať v stredu skoro ráno v Prahe 4. "Policajný zbor vyjadruje veľkú vďaku všímavému občanovi, ktorý si všimol Štefana Agha na úteku. Bez jeho poznatkov by k jeho zadržaniu v tak krátkom čase nedošlo," podotkol hovorca.



Agh bol vlani právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. "Rozsudok nadobudol právoplatnosť minulý týždeň, keď bol vyzvaný na nástup do výkonu trestu. Agh to však neurobil," doplnil Slivka.