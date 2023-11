V premiére zaznela skladba Milana Lasicu s názvom List do vetra

Bratislava 1. novembra (TASR) – Slovenské média odpremiérovali v stredu ráno novú pieseň Milana Lasicu s názvom List do vetra. Je to prvý singel z Lasicovho nového a verejnosti doposiaľ utajeného albumu Básnenie. Maestro ho nahral necelé dva mesiace pred náhlym skonom a vyjde na budúci rok.



Prvý impulz vznikol počas nahrávania piesne Predstavujem si krajinu, ktorá bola venovaná spomienke na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Svoj part prišiel nahrať dva dni po osemdesiatych narodeninách. Jeho prístup k práci producentov očaril. Zhruba mesiac po zverejnení piesne ho oslovili, že chcú naďalej spolupracovať, tentokrát na zhudobnení jemu obľúbených básní. S následným výberom štyridsiatich básni sa o niekoľko mesiacov stretli s Lasicom v kaviarni. Stretnutia sa zúčastnil aj Robert Pospiš a Martin Sillay, ktorých oslovili, aby básne zhudobnili. Spoločne výber zredukovali na pätnásť básní. Jedenásť z nich Milan Lasica naspieval.







Celé nahrávanie, ktoré prebehlo v apríli a máji roku 2021, bolo prísne utajené, aj Lasicova rodina sa o ňom dozvedela až po jeho smrti. S Lasicom totiž mali producenti gentlemanskú dohodu, kým sa projekt nedokončí, nikto o ňom nebude vedieť.



Materiál tohto nového a zároveň posledného Lasicovho albumu bol kompletne audiovizuálne zaznamenaný a stal sa spolu s vybranými básňami základným stavebným prvkom projektu Básnenie. Projektu, v ktorom jeho hlavný protagonista cez poéziu slovenských autorov s úprimným vedomím vlastnej pominuteľnosti reflektuje svoj život.



"Píšem Vám tento list do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa," sú úvodné slová básne List do vetra, ktorej autorom je Miroslav Válek. Je to zhudobnený dopis, ktorý tu Lasica zanechal pre svojich blízkych, priateľov, kolegov a všetkých tých, ktorí ho mali radi a nestihli sa s ním v júli 2021 rozlúčiť.



Videoklip sa nakrúcal s Mirom Remom. Oslovili Lasicových najbližších a pozvali ich do priestoru nahrávacieho štúdia, v ktorom album vznikal. Tam im jeho List osobne odovzdali. Za tými, ktorí nemohli prísť na Slovensko, vycestovali do Prahy, Brna, Třebíče. Nakrúcanie trvalo deväť dní.



Lasicov nový album vyjde v priebehu budúceho roka v dvoch špeciálnych formátoch, ako kniha s CD a ako vinyl. Bude obsahovať 11 skladieb, 11 básní, 11 obrazov a rôzne fotografie. Okrem albumu vyjde aj atraktívny zberateľský kúsok - limitovaný singel List do vetra s podpisom Milana Lasicu, vygravírovaným priamo na platni.