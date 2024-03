Po spočítaní takmer tretiny hlasov vedie Pellegrini pred Korčokom

Bratislava 23. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb vedie zatiaľ Peter Pellegrini so ziskom 42,34 percenta hlasov. Za ním nasleduje Ivan Korčok s 33,23 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR po spočítaní 32,6 percenta okrskových zápisníc.



Na treťom mieste je predbežne Štefan Harabin, ktorému sa podarilo získať 12,96 percenta voličov. Za ním nasleduje Krisztián Forró so ziskom 5,45 percenta, Igor Matovič s 2,49 percenta, Ján Kubiš s 1,79 percenta, Marian Kotleba s 0,70 percenta, Patrik Dubovský s 0,67 percenta a Milan Náhlik s 0,13 percenta hlasov.



Volebná účasť zatiaľ dosahuje 47,47 percenta.