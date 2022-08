V Prietrži a na Prašníku zapália vatry k 78. výročiu SNP

Prietrž/Prašník 27. augusta (TASR) – Výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) si v Trnavskom kraji pripomínajú aj obce pod Karpatami, ktorých obyvatelia sa aktívne do národnooslobodzovacích bojov pred 78 rokmi zapojili. V sobotu je to Prietrž v okrese Senica a v nedeľu (28. 8.) Prašník pri Piešťanoch.



V Prietrži sa oslavy odohrajú v podvečer v osade U Rehušov, kde je otvorená aj pamätná izba na pamiatku bojov. V podvečer položia účastníci kytice kvetov k pamätníku, miesto bude aj cieľom tradičného Behu vďaky so štartom v Senici. V závere osláv zapália vatru a pripravené je hudobné vystúpenie.



V osade U Rehušov sa pre odľahlú polohu a nedostupné cesty sústreďovali počas bojov dobrovoľníci z celého okolia. Tam ich prijímali partizánske spojky a posielali ďalej za Váh, neskoršie prišla skupina veliteľa Jozefa Brunovského z Pustej Vsi. Na prietržských kopaniciach našli útočisko i americkí letci, ktorí boli zostrelení v blízkom okolí. Ukrývala sa tam i rodina popredného ilegálneho pracovníka Laca Novomeského i židovská rodina. Všetkým podali obyvatelia pomocnú ruku, následne boli za to zo strany fašistov perzekvovaní a muži vo februári 1945 odvlečení do gestapáckeho väzenia do Senice.



Miestom osláv SNP na Prašníku je už od roku 1964 prírodný amfiteáter na Pustej Vsi. Osada Pustá Ves bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy za účasť v SNP. Ako oznamuje text na miestnom pamätníku, bola križovatkou bojov partizánov. Pôsobil tam partizánsky oddiel pod velením Brunovského, partizánsky oddiel Jermek, partizánska brigáda M. R. Štefánika a ďalšie.



Na programe osláv je položenie kvetov aj k pamätníku v osade Dúbrava a na cintoríne v Pustej Vsi. V amfiteátri je popoludní pripravený kultúrny program a tiež ukážky bojov a dobovej vojenskej techniky. Aj tam sa rozhorí v závere vatra.