V prípade dotácií na výstavbu od ÚV bude doba udržateľnosti päť rokov
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - V prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády (ÚV) SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov. Skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.
„Zavádza sa skrátenie doby udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov v prípade dotácií poskytovaných na výstavbu na päť rokov, obdobne ako je to v prípadoch nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo zdrojov Európskej únie. Úprava súčasne sleduje zníženie administratívnej náročnosti pri sledovaní podmienok zmluvy o poskytovaní dotácií v kratšom období. Úprava vychádza z administratívnej praxe, pretože jednak väčšina príjemcov dotácií na výstavbu sú subjekty rozpočtované vo verejnej správe, jednak pôvodná doba udržateľnosti bránila flexibilite najmä pri dotáciách odstraňujúcich následky mimoriadnych udalostí,“ uvádza sa v materiáli.
Novelou sa tiež odstraňuje prvok anonymného hodnotenia žiadosti komisiou. Úrad vlády zmenu odôvodnil znížením administratívnej náročnosti, zrýchlením spracovania žiadostí aj dôsledným hodnotením žiadostí. „Anonymné hodnotenie neplnilo svoj účel a navyše nebránilo spoľahlivo identifikácií žiadateľa,“ ozrejmil. Novelou sa zároveň zosúlaďujú podmienky poskytovania dotácie so súčasným znením stavebného zákona.
Úprava má byť účinná od 1. júna tohto roka.
Poslanci cez pozmeňujúci návrh schválili tiež zmeny v zákone o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy. Po novom sa má napríklad vypustiť z legislatívy odsek, ktorý hovorí o tom, že „v Úrade vlády SR je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“.
