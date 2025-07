V prípade nájdenia strateného či zraneného psa treba kontaktovať obec

Bratislava 21. júla (TASR) - V prípade nájdenia strateného či zraneného zvieraťa treba kontaktovať obec na území, ktorej sa zviera našlo. Pokiaľ sa nenájde majiteľ, obec je povinná zabezpečiť odchyt zvieraťa, umiestniť ho v karanténnej stanici, útulku alebo ho prevziať od nálezcu. TASR o tom informovalo občianske združenie Sloboda zvierat (SZ).



„Odchyt smie robiť len tzv. osoba schválená na odchyt túlavých zvierat. Môže to byť samotná obec, mestská polícia alebo zmluvný útulok,“ pripomenula SZ. Tvrdí, že ak obec nemá karanténnu stanicu, útulok ani zmluvu o odchyte a ľudia nevedia, kde túlavé zvieratá končia, je možné ju zahlásiť na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a žiadať nápravu v zmysle zákona.



V prípade nájdenia túlavého alebo zraneného psa, chorej alebo zranenej mačky či osirelých mačiat v Bratislave je potrebné zavolať mestskú políciu na čísle 159. Tá kontaktuje Slobodu zvierat a združenie následne vykoná odchyt a prevoz zvieraťa do bratislavského útulku. Tam identifikujú zviera prostredníctvom čipu prípadne iného označenia. Ak združenie majiteľa dohľadá, vyzve ho, aby si po zvieratko prišiel.



„Neoznačené zvieratko putuje do karantény, kde dostane krmivo, vodu. Nasledujú veterinárna prehliadka, ošetrenie, mikročip, potom vakcinácia, kastrácia a ak je zdravé, presúva sa do útulku. Pokiaľ sa majiteľ do 45 dní nenájde, je zvieratko ponúkané na adopciu,“ priblížila SZ.