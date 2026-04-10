V prípade Pavla Ď. spracovali návrh na dočasné postavenie mimo služby
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR potvrdilo, že v prípade obvineného policajného vyšetrovateľa Pavla Ď. po doručení informácie o vznesení obvinenia za trestný čin spracovalo návrh na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby. Deklarovalo, že rovnako sa postupuje vo všetkých obdobných prípadoch. Pre TASR to uviedol hovorca MV Matej Neumann.
Advokát obvineného Peter Kubina upozornil, že MV chce na dočasné pozbavenie funkcie Pavla Ď. využiť najnovšie obvinenie v kauze Kajúcnik, ktoré súd pri rozhodovaní o väzbe označil za nedôvodné. V tomto rozsudku súd ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) podľa Kubinu povedal, že Pavla Ď. nemôže postaviť mimo služby bez toho, aby k tomu najprv získal predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Zároveň poukázal na stanovisko Odborového zväzu polície v SR, že na postavenie Pavla Ď. mimo služby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ÚOO. „Bez tohto súhlasu by postavenie mimo služby bolo nezákonné tak, ako v prípade Pavla Ď. už právoplatne konštatoval súd,“ skonštatoval advokát.
Úrad inšpekčnej služby na začiatku marca zadržal a obvinil v rámci akcie Kajúcnik viacerých súčasných a bývalých policajtov i prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Ide o obvinenia z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Obvinení Ján Č. a Pavol Ď. sú stíhaní na slobode. Pavol Ď. vylúčil, že by obvinení niekedy páchali trestnú činnosť a zdôraznil, že všetko robili zákonným spôsobom.
