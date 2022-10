V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa treba obrátiť na políciu

Bratislava 29. októbra (TASR) – V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa treba obrátiť na najbližšieho príslušníka Policajného zboru. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.



"V prípade, že by došlo k narušeniu verejného poriadku, ktorý mohol súvisieť aj s porušením volebného moratória, odporúčam sa obrátiť tiež na príslušníka Policajného zboru, ktorý môže túto situáciu namieste zdokumentovať a z dôvodu vecnej príslušnosti postúpiť príslušnému orgánu," podotkla s tým, že príslušným orgánom môže byť aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.



Ak má občan podozrenie z porušenia podmienok vedenia volebnej kampane, čiže porušenia volebného moratória, môže využiť i mailovú adresu statnakomisia@minv.sk, prípadne infolinku štátnej volebnej komisie.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.