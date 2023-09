V prípade postrelenej študentky nariadia hlavné pojednávanie

Bratislava 5. septembra (TASR) - V prípade obžalovaného pedagóga Vladimira Š., ktorý postrelil študentku Akadémie Policajného zboru (PZ), bude nariadené hlavné pojednávanie. Proti trestnému rozkazu vydanému Mestským súdom Bratislava I bol podaný odpor. TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Upozornila na to televízia Markíza.



Súd ešte v polovici augusta uznal Vladimira Š. trestným rozkazom za vinného z prečinu ublíženia na zdraví. Dostal trojročný podmienečný trest odňatia slobody so štvorročnou skúšobnou dobou a probačným dohľadom.



"Trestný rozkaz nie je právoplatný, prokurátor, poškodená, ako aj obvinený podali odpor. Keďže vo veci bol podaný odpor, samosudca v tejto veci nariadi termín hlavného pojednávania," priblížil hovorca.



Súčasťou trestného rozkazu bolo aj obmedzenie spočívajúce v zákaze vykonávania funkcie alebo povolania, pri ktorých dochádza k manipulácii so strelnými zbraňami. Obvineného súd zároveň zaviazal poškodenej nahradiť škodu v sume 46.031,20 eura, poškodenému rezortu vnútra 1285,86 eura a poškodenej poisťovni Dôvera 28.284,90 eura.



Obžaloba na Vladimira Š. bola podaná pre prečin ublíženia na zdraví závažnejším spôsobom konania porušením dôležitej povinnosti. Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.