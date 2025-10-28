V prípade prelezenia plota Mikulca vypovedal jeden z obžalovaných

< sekcia Slovensko
Bratislava 28. októbra (TASR) - V prípade prelezenia plota domu exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí) vypovedal jeden z obžalovaných Marek K. Ten sa za svoj čin Mikulcovi opakovane ospravedlnil. Bránil sa, že chcel iba pomôcť kamarátovi, druhému spoluobžalovanému Štefanovi H. Ten chcel pomôcť svojej sestre - kadetke, ktorú postrelil jej pedagóg, už právoplatne odsúdený Vladimír Šeparnev. Vypovedal aj poškodený Mikulec, ktorý však v čase skutku u seba doma nebol. Proces má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 18. novembra. Vypovedať majú ďalší svedkovia. Súd nevylúčil ani prednes záverečných rečí a vyhlásenie rozsudku.
Marek K. začal, že v deň skutku sa stretli so Štefanom H. a s dvomi ďalšími kamarátmi. Štefan H. bol podľa slov Mareka K. zničený. Štefan H. im hovoril, že jeho sestra bola v škole postrelená učiteľom a je na tom zle. Vyjadril názor, že by mala byť jeho sestra hospitalizovaná v nemocnici pre príslušníkov polície. Ako Marek K. ďalej opisoval, po pár hodinách spoločného posedenia mu napadlo, že pozná muža pracujúceho v ozbrojených zložkách, ktorý by podľa Mareka K. mohol pomôcť s prevozom do nemocnice pre policajtov.
Následne sa podľa Mareka K. traja vybrali zazvoniť na dom Mikulcovi, nikto však neotváral. Následne išli preskočiť bránu. „Vnímal som to tak, že chceme pomôcť jeho sestre, nie niekomu ublížiť. Keď som vytriezvel, uvedomil som si, že o prevoze do nemocnice nerozhoduje pán Mikulec, ale lekár,“ tvrdil Marek K., ktorý zároveň ozrejmil, že sa s Mikulcom poznal v rámci susedských vzťahov. Spresnil, že Štefana H. zadržala ochranka, keď plot preliezal smerom von. Marek K. už bol podľa svojich slov na ulici. Dodal, že do piatich minút prišla polícia. „Keby sa sestre Štefana H. nestalo to, čo sa stalo, a keby som nebol opitý, tak by som si to v živote nedovolil. Vediem slušný život,“ dodal Marek K. s tým, že spolu so Štefanom H. nemali úmysel utiecť z miesta činu, keďže boli presvedčení, že nič zlé neurobili, a nikomu nechceli ublížiť.
Mikulec vo svojej výpovedi potvrdil, že v deň skutku sa doma nenachádzal, avšak bol políciou informovaný, že niekto preliezol plot jeho domu. To, že išlo o brata postrelenej kadetky, sa podľa vlastných slov dozvedel až z médií. Ozrejmil, že v danej veci trestné oznámenie nepodal. Pred novinármi Mikulec zopakoval, že mu je ľúto, čo sa stalo. „Nepociťujem zášť ani nevraživosť voči páchateľom. Rozumiem ľudsky tomu, že to bola ťažká situácia aj pre nich,“ vyjadril sa pred novinármi.
Podľa advokáta Štefana H. Marka Polakoviča v tomto prípade nedošlo k trestnému činu. „Domnievame sa, že neboli naplnené podmienky pre to, aby z hľadiska materiálneho korektívu mohlo ísť o trestný čin. Či išlo o priestupok, to, samozrejme, môžu potom posúdiť príslušné orgány,“ uviedol pred médiami.
Štefan H. a Marek K. čelia obžalobe z porušovania domovej slobody. Podľa obžaloby preliezli plot Mikulca v čase, keď bol ešte ministrom vnútra. Štefan H. tvrdil, že sa chcel s Mikulcom porozprávať o tom, prečo jeho sestra, ktorú ako kadetku postrelil pár dní predtým jej pedagóg, už právoplatne odsúdený Šeparnev, nie je hospitalizovaná v nemocnici pre príslušníkov polície. Kadetka bola pár dní po tomto incidente do policajnej nemocnice prevezená.
Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.
