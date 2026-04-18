V prípade s exšéfom polície Petrom K. majú vypovedať ďalší svedkovia
Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Exšéf polície Peter K. sa má po viac ako dvojmesačnej pauze opäť postaviť pred súd. Najbližší termín hlavného pojednávania je na Mestskom súde Bratislava I naplánovaný na 24. apríla. Vypovedať majú ďalší svedkovia. Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.
Bývalého policajného prezidenta obvinili v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania Mateja Z., Petra P. a Csabu D., ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s Matejom Z. a Petrom P. osobami pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady Roman Mikulec (Hnutie Slovensko - Za ľudí). K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.
