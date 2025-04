V prípade s policajným exprezidentom Petrom K. vypovedal ďalší svedok

Bratislava 3. apríla (TASR) - V prípade s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. vypovedal vo štvrtok pred Mestským súdom Bratislava I ďalší svedok, Lukáš Vavrinec. Ten ako vedúci oddelenia vyšetrovania na Úrade inšpekčnej služby podpísal vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk Diane Santusovej žiadosť o nasadenie mobilnej zásahovej jednotky na tri civilné osoby. Zo zmarenia predmetného zásahu je práve Peter K. obžalovaný. Hlavné pojednávanie má pokračovať v stredu (9. 4.) výpoveďou ďalších svedkov.



Vavrinec vysvetlil, ako mu jeho poriadená Santusová telefonovala, že potrebuje podpísať žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky. „Tvrdila, že má súhlas prokurátora a potrebuje zadržať tri civilné osoby. Spýtal som sa jej, či si to nemôže podpísať sama. Povedala, že nie, lebo to chcela robiť zákonným spôsobom,“ priblížil. Vavrincovi neskôr podľa jeho slov volal jeho nadriadený, ktorý mu povedal, že on by takýto zásah nepovolil, avšak svedka od podpisu žiadosti neodhováral. Po tom, ako sa policajný zásah nepodarilo úspešne zrealizovať, podpísal Vavrinec Santusovej žiadosť opätovne. Svedok ozrejmil, že neskôr prebehla kontrola zásahu, ktorá skončila s výsledkom bez nedostatkov, ani on za podpísanie žiadosti nebol disciplinárne trestaný. Rovnako nemal vedomosť o tom, že by mal byť policajný zásah smerovaný voči prokurátorom alebo vyšetrovateľom. Priznal tiež, že ako vedúci vyšetrovania žiadnu inú žiadosť o nasadenie jednotky okrem predmetnej nikdy nepodpisoval.



Advokát Peter Kubina v reakcii na Vavrincovu a ostatné výpovede uviedol, že Diana Santusová obišla v prípade podpisu žiadosti niekoľkých svojich nadriadených, ktorí jej ju nechceli podpísať, niektorých podľa neho ani so žiadosťou neoslovila. „Obišla (Santusová, poznámka TASR) ich tak, že si súhlas nechala podpísať od ich podriadeného. Neviem si predstaviť, v akých inštitúciách toto môže fungovať. Podpísal to človek, ktorý nikdy predtým nič také nepodpisoval. Takýto postup nie je akceptovateľný ani v súkromnej sfére,“ konštatoval Kubina. Z výpovedí podľa neho tiež vyplýva, že Santusová vedela, že Vavrinec nemal oprávnenie takúto žiadosť podpísať. „Výpovede preukazujú, že bol dôvod o pochybnostiach o legalite takéhoto postupu,“ doplnil advokát. Podľa obžalovaného Vavrinec vyvrátil tvrdenia Santusovej, že mala predrokované nasadenie jednotky.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.