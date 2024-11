V prípade smrti M. Lučanského urobila jeho rodina nové podanie na ÚIS

Bratislava 7. novembra (TASR) - V prípade smrti generála Milana Lučanského vo väzbe urobil v mene poškodenej rodiny splnomocnený zástupca Miroslav Radačovský nové podanie na Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). TASR to potvrdil Radačovský, ktorý o tom tento týždeň informoval aj v Západoslovenskej televízii. Dôvodom podania sú podľa jeho slov nové skutočnosti.



"Nové skutočnosti, ktoré ak by po vykonaní dôkazov boli vyhodnotené v zmysle môjho podania, tak by doposiaľ právoplatné závery boli iné," objasnil Radačovský.



Ministerstvo vnútra (MV) SR pre TASR potvrdilo, že ÚIS prijal podanie, ktorého obsahovú zložku aktuálne vyhodnocuje policajný vyšetrovateľ. "Vzhľadom na úvodné štádium konania nie je možné k veci poskytnúť detailnejšie informácie," doplnilo MV.



Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.



Vyšetrovateľ ÚIS trestné stíhanie minulý rok v septembri zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal splnomocnenec poškodených Miroslav Radačovský sťažnosť, ktorú prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry vo februári ako nedôvodnú zamietol. Radačovský následne podal žiadosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora.



Generálna prokuratúra (GP) SR v júli potvrdila, že v prípade Lučanského smrti nezistil prokurátor GP protiprávne úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.