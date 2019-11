V prípade televíznych zmeniek budú v pondelok vypovedať znalci

Bratislava 17. novembra (TASR) - Vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti budú v pondelok až stredu (18. - 20. 11.) vypovedať pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) znalci Milan Nouzovský, Erika Straková a manželia Vargovci, ktorí boli spriaznení so spoločnosťou Gamatex.



Špecializovaný trestný súd pojednával v kauze zmeniek už 13 dní, avšak zmenky samotné na súde ešte neboli skúmané. O tých by mali hovoriť predvolaní znalci Nouzovský a Straková. Nouzovský má vypovedať v pondelok, zatiaľ čo Straková má prísť v utorok.



Na pojednávanie v stredu sú predvolaní manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných. Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek.



V kauze zmeniek bola v ostatných dňoch povolená komunikácia z Threemy Mariana K. ako dôkaz. Tú čítal najmä prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, obhajca Markízy Daniel Lipšic, ale aj obhajca obžalovaného Mariana K. Martin Pohovej a samotný Marian K. napriek tomu, že ju označuje za fantazmagorickú.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.



Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.