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V prípade únosu študentky Sone má pokračovať prednes záverečných rečí
Prokurátorka navrhla na predošlom hlavnom pojednávaní uložiť Ivovi P. nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v utorok (1. 9.) záverečné reči. Predniesť ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená.
Prokurátorka navrhla na predošlom hlavnom pojednávaní uložiť Ivovi P. nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody. Vinu obžalovaného považuje za dokázanú bez akýchkoľvek rozumných pochybností. V záverečnej reči poukázala na súbor dôkazov, ako vecné stopy, svedecké výpovede, listinné dôkazy, kamerové záznamy a závery znaleckého dokazovania.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd ho následne vzal do väzby.
Koncom apríla 2024 prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. zastavila trestné stíhanie pre údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka neskôr informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného. Mestský súd povolil obnovu konania a Ústavný súd SR medzičasom nariadil Generálnej prokuratúre SR, aby vo veci znovu konala. Súdny proces sa začal v októbri 2025. Obžalovaný poprel, že by obeť znásilnil.
Prokurátorka navrhla na predošlom hlavnom pojednávaní uložiť Ivovi P. nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody. Vinu obžalovaného považuje za dokázanú bez akýchkoľvek rozumných pochybností. V záverečnej reči poukázala na súbor dôkazov, ako vecné stopy, svedecké výpovede, listinné dôkazy, kamerové záznamy a závery znaleckého dokazovania.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd ho následne vzal do väzby.
Koncom apríla 2024 prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. zastavila trestné stíhanie pre údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka neskôr informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného. Mestský súd povolil obnovu konania a Ústavný súd SR medzičasom nariadil Generálnej prokuratúre SR, aby vo veci znovu konala. Súdny proces sa začal v októbri 2025. Obžalovaný poprel, že by obeť znásilnil.