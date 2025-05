V prípade vraždy D. Tupého odmietli vypovedať všetci svedkovia

Bratislava 28. mája (TASR) - Na stredajšom hlavnom pojednávaní v prípade vraždy študenta Daniela Tupého odmietli vypovedať všetci svedkovia. Traja to odôvodnili tým, že by si výpoveďou mohli privodiť trestné stíhanie. Jeden z nich niekoľkokrát zopakoval, že využíva svoje právo nevypovedať, neuviedol však prečo. Rovnako nevypovedal ani obžalovaný Adam P., ktorý už v minulosti tvrdil, že pozná skutočného páchateľa vraždy. Mestský súd Bratislava I odročil pojednávanie na 10. septembra.



Podľa právneho zástupcu poškodených Romana Kvasnicu svedkovia, ktorí v stredu odopreli výpoveď, sa mali v deň a v čase, keď došlo k vražde študenta, pohybovať na danom mieste. „Niektoré skutočnosti, o ktorých mohli vypovedať, boli podľa nás podstatné. Je však diskutabilné, či mohli odmietnuť vypovedať. Ale rešpektujeme, že sudca takto rozhodol. Podľa môjho názoru dnes si nevedia privodiť následky trestného stíhania, ale zbytočne špekulovať. Takýto je stav, rešpektujeme to,“ zhodnotil Kvasnica.



Nevypovedanie svedkov nebolo podľa slov obhajkyne Adama P. Michaely Matušíkovej neočakávané, keďže svedkovia nevypovedali ani v prípravnom konaní. „My sme však považovali za potrebné týchto svedkov vypočuť aj v tomto konaní tým, že vieme, že sa vedie vo veci spolupáchateľstva ešte ďalšie trestné konanie. Takže okruh týchto svedkov, ktorí by mohli byť tam potenciálne vypočúvaní, na čo nemáme my ani vplyv, ani dosah a nemôžeme tam klásť otázky, aby v tomto konaní už boli vypočutí,“ vysvetlila. Nevedela však určiť, kedy a či bude Adam P. vypovedať. Za dôležité však jeho obhajcovia považujú vypočuť svedka, ktorého výpoveď podľa nich nadväzuje práve na výpoveď kľúčového svedka.



Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.



Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.