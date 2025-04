V prípade vraždy D. Tupého vypovedali v stredu viacerí svedkovia

Na snímke obžalovaný Adam P. v kauze vraždy študenta Daniela Tupého počas pojednávania na Mestskom súde Bratislava I v stredu 2. apríla 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. apríla (TASR) - V prípade vraždy študenta Daniela Tupého vypovedali v stredu pred Mestským súdom Bratislava I viacerí svedkovia. Traja z nich opísali, ako z auta, v ktorom sa spoločne viezli, spozorovali ležiaceho študenta na zemi. Vypovedal tiež svedok z partie, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Obžalovaný Adam P. pred súdom stále nevypovedal. Proces má pokračovať 28. mája výpoveďami ďalších svedkov.Prvý svedok vyrozprával, ako sa s Tupým a ich partiou presúvali do podniku, keď ich odzadu začala napádať iná skupinka mužov. Zdôraznil, že napadnutiu nepredchádzala žiadna „potýčka“. Keď videl, ako napádajú jeho kamarátov, pocítil podľa jeho slov potrebu utiecť.vysvetlil.Ďalší traja svedkovia opísali, ako zo spoločného auta spozorovali ležiace telo poškodeného študenta na betóne. Okolo ich auta prechádzala skupinka oblečená v maskáčoch, nikomu z nej však do tváre nevideli. Ozrejmili aj to, že v momente, keď našli na zemi telo študenta, v jeho blízkosti nikto nebol.uviedol jeden zo svedkov.Všetci svedkovia, ktorí v stredu vypovedali, uviedli, že k obžalovanému nemajú žiadny vzťah.Zástupca poškodených Roman Kvasnica v reakcii na poslednú svedeckú výpoveď vyhlásil, že od uplynutia skutku bolo v priebehu rokov vyšetrovanie úmyselne odklonené.konštatoval.Podľa prokurátorky Sone Juríčkovej vypovedali stredajší svedkovia rovnako ako v prípravnom konaní.uviedla pred médiami.Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.