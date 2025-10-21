Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Slovensko

V prípade vraždy Slovenky na Filipínach zatkli dvoch podozrivých

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Filipínska polícia 12. marca popoludní miestneho času objavila telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan.

Autor TASR
Manila 21. októbra (TASR) - Filipínska polícia v pondelok zatkla ďalších dvoch podozrivých z vraždy a znásilnenia Slovenky Michaely M. na filipínskom ostrove Boracay v marci tohto roka. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy denníka The Manila Times.

Filipínska polícia 12. marca popoludní miestneho času objavila telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan. Polícia obeť identifikovala ako 23-ročnú Michaelu M. zo Slovenska, ktorá sa dočasne zdržiavala v turistickom stredisku na ostrove Boracay.

Podľa vyšetrovania sa telo obete našlo v opustenej kaplnke v štádiu rozkladu a bez spodnej bielizne. O týždeň neskôr sa k vražde a znásilneniu priznala jedna osoba, ktorá zároveň poukázala na dvoch svojich komplicov.

Zatknutí podozriví sú 29-ročný Rajel Lacorte, tretí najhľadanejší človek v meste Malay, a 38-ročný Ronald Saron, vôbec najhľadanejšia osoba v provincii Aklan. Oboch podozrivých v pondelok zadržali na základe súdneho zatykača zo 17. októbra.

Podozrivý, ktorý sa k činom priznal ešte v marci, vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že bol so Slovenkou spolu s ďalšími dvoma osobami v kaplnke a jeden z jeho spoločníkov udrel Michaelu tvrdým predmetom do hlavy. Trojicu osôb identifikovali prostredníctvom kamerových záznamov, na ktorých boli pred incidentom zachytení spoločne s Michaelou v podniku, kde si kupovali nápoje.

Slovenka pricestovala na filipínsky ostrov Boracay 1. marca na svadbu svojho známeho. Do krajiny plánovala prísť aj so svojím priateľom s egyptským občianstvom, tomu však zamietli vstup. Za nezvestnú ju vyhlásili 10. marca a o dva dni neskôr našli jej nevládne telo v opustenej kaplnke asi kilometer od miesta, kde bola ubytovaná.

Všetci traja podozriví podľa miestnej televízie GMA Network pochádzajú z ostrova Boracay a sú údajne zapojení do nelegálneho obchodu s drogami a ďalších trestných činov.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte