V prípade vraždy Slovenky na Filipínach zatkli dvoch podozrivých
Autor TASR
Manila 21. októbra (TASR) - Filipínska polícia v pondelok zatkla ďalších dvoch podozrivých z vraždy a znásilnenia Slovenky Michaely M. na filipínskom ostrove Boracay v marci tohto roka. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy denníka The Manila Times.
Filipínska polícia 12. marca popoludní miestneho času objavila telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan. Polícia obeť identifikovala ako 23-ročnú Michaelu M. zo Slovenska, ktorá sa dočasne zdržiavala v turistickom stredisku na ostrove Boracay.
Podľa vyšetrovania sa telo obete našlo v opustenej kaplnke v štádiu rozkladu a bez spodnej bielizne. O týždeň neskôr sa k vražde a znásilneniu priznala jedna osoba, ktorá zároveň poukázala na dvoch svojich komplicov.
Zatknutí podozriví sú 29-ročný Rajel Lacorte, tretí najhľadanejší človek v meste Malay, a 38-ročný Ronald Saron, vôbec najhľadanejšia osoba v provincii Aklan. Oboch podozrivých v pondelok zadržali na základe súdneho zatykača zo 17. októbra.
Podozrivý, ktorý sa k činom priznal ešte v marci, vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že bol so Slovenkou spolu s ďalšími dvoma osobami v kaplnke a jeden z jeho spoločníkov udrel Michaelu tvrdým predmetom do hlavy. Trojicu osôb identifikovali prostredníctvom kamerových záznamov, na ktorých boli pred incidentom zachytení spoločne s Michaelou v podniku, kde si kupovali nápoje.
Slovenka pricestovala na filipínsky ostrov Boracay 1. marca na svadbu svojho známeho. Do krajiny plánovala prísť aj so svojím priateľom s egyptským občianstvom, tomu však zamietli vstup. Za nezvestnú ju vyhlásili 10. marca a o dva dni neskôr našli jej nevládne telo v opustenej kaplnke asi kilometer od miesta, kde bola ubytovaná.
Všetci traja podozriví podľa miestnej televízie GMA Network pochádzajú z ostrova Boracay a sú údajne zapojení do nelegálneho obchodu s drogami a ďalších trestných činov.
