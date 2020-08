V prípadoch videí týkajúcich sa Kisku naďalej pokračuje vyšetrovanie

Bratislava 10. augusta (TASR) - V prípade videí, ktoré mali kompromitovať bývalého prezidenta Andreja Kisku, stále prebieha vyšetrovanie. Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa v dvoch samostatných konaniach zaoberá podozreniami z prečinu ohovárania a prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Vyšetrovateľ sa zaoberá všetkými relevantnými skutočnosťami, ktoré počas vyšetrovania vyšli najavo," skonštatoval Slivka. Dodal, že v súčasnom štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie, lebo by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu prebiehajúceho dokazovania.



V súvislosti s kauzou pozemkov vo Veľkom Slavkove anonym zverejnil na internete tri videá. Na posledných dvoch vystupuje Kiska a svedok zo súdneho procesu v kauze Michal Šuliga. Vyplýva z nich, že Kiska mal vedieť o podvodoch s pozemkami.



Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. V zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.



Exprezident po zverejnení prvého videa podal trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie na prokuratúre v Poprade. Označil ho za zinscenované. Obe videá považoval za antikampaň strany Smer-SD. Jej predseda Robert Fico obvinenia odmietol.



Vo veci podozrenia z prečinu ohovárania začal vyšetrovateľ NAKA trestné stíhanie 5. júna. Vo veci prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy sa začalo trestné stíhanie 26. februára.