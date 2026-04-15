V prírode treba dbať na prevenciu pred kliešťami. Toto radia odborníci
Po úspešnom odstránení kliešťa je dôležité uistiť sa, že je celý a ranku okamžite vydezinfikovať.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Kliešte začínajú byť na jar aktívne, pri pohybe v prírode preto treba dbať na prevenciu. Ideálne je zvoliť si dlhé nohavice svetlej farby, vyššie ponožky a uzavretú obuv. Netreba zabúdať ani na aplikáciu účinného repelentu ešte pred odchodom z domu. Záchranná zdravotná služba ZaMED to pripomína na sociálnej sieti.
„Po každom návrate z prírody by malo byť vaším prvým krokom dôkladné skontrolovanie celého tela. Kliešte si najčastejšie vyberajú miesta s jemnejšou pokožkou, ako sú podpazušie, podkolenné jamky či oblasť slabín, no nepohrdnú ani viditeľnejšími časťami tela. Ak sa vám napriek opatrnosti nepodarilo prisatiu zabrániť, kliešťa je potrebné odstrániť čo najskôr po jeho objavení,“ doplnili záchranári. Odporúčajú použiť pinzetu, ktorou treba kliešťa uchopiť čo najbližšie pri koži. Následne radia vytiahnuť ho plynulým, kolmým ťahom smerom od pokožky.
Po úspešnom odstránení je dôležité uistiť sa, že je kliešť celý a ranku okamžite vydezinfikovať. „Počas nasledujúcich dní miesto vpichu pozorne sledujte. Ak by sa na pokožke objavila červená škvrna, ktorá sa rozširuje a od stredu bledne, alebo ak by vás začala trápiť zvýšená teplota, bolesť hlavy či kĺbov, neodkladajte návštevu lekára,“ dodal ZaMED.
