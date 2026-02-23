< sekcia Slovensko
V procese s Danielom B. odznela záverečná reč advokáta D. Lindtnera
Autor TASR
Pezinok 23. februára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odznela v procese s Danielom B., obžalovaným z extrémistickej trestnej činnosti, aj viac ako trojhodinová záverečná reč jeho advokáta Davida Lindtnera. V nej sa podrobne vyjadril ku každému skutku obžaloby. Rovnako zdôvodnil, prečo by podľa neho mal byť Daniel B. oslobodený spod celej obžaloby. Proces má pokračovať 10. marca, keď by mal svoju záverečnú reč predniesť obžalovaný Daniel B.
Lindtner rozobral napríklad znalecký posudok Mateja Medveckého, ktorý označil za nepoužiteľný. Podľa Lindtnera nebol znalec schopný uviesť, či symboly používané Danielom B., ako napríklad gesto OK, majú samy o sebe extrémistickú povahu. Takisto sa podľa neho nepodarilo preukázať, že by bol Daniel B. prívržencom ideológie white power, ani to, že by mal vedomosť o tom, že gesto OK je využívané na propagáciu tejto ideológie. Čo sa týka výroku Daniela B. „musíme zabezpečiť budúcnosť pre naše biele deti“, nebolo tiež podľa advokáta preukázané, že by týmto výrokom preukazoval sympatizovanie k extrémistickému hnutiu. Lindtner sa vyjadril aj k publikácii Protokoly sionských mudrcov. Konštatoval, že je verejne dostupná a diskutovaná. „Odkiaľ mal vedieť, že je publikácia extrémistická? Publikácia nepodnecuje k násiliu, ale vyzdvihuje sionských mudrcov,“ konštatoval Lindtner. Vyjadril sa aj ku skutku voči poškodenému Michalovi Štromajerovi. Lindter tvrdil, že sa nepodarilo preukázať, že by príspevky Daniela B. o Štromajerovi podstatne znížili kvalitu života poškodeného tak, ako to Štromajer tvrdil na predošlom pojednávaní.
V prípade, že by súd uznal Daniela B. za vinného, podľa Lindtnera by nemal dostať nepodmienečný trest odňatia slobody. Odôvodnil to napríklad tým, že Daniel B. je prvopáchateľom a že jeho trestná činnosť je verbálna. Na záver dodal, že žiadny zo skutkov obžaloby nie je trestným činom.
Svoju záverečnú reč v pondelok predniesli aj prokurátor Michal Stanislav a splnomocnená zástupkyňa poškodeného Michala Štromajera.
Daniel B. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem. Daniel B. trvá na svojej nevine.
