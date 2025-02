V procese s exministrom Gáborom G. vypovedal v stredu svedok

Pezinok 26. februára (TASR) - Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vypovedal v kauze s exministrom spravodlivosti Gáborom G. advokát Ján Gajan. Vo svojej výpovedi vysvetlil, ako si mal obžalovaný vypýtať 50.000 eur za vysporiadanie situácie v Slovenskom pozemkovom fonde. Najbližší termín hlavného pojednávania je naplánovaný na 25. marca, predvolaní sú ďalší svedkovia.



Gajan vo svojej výpovedi opísal stretnutia s Gáborom G. Uviedol, kde sa mali uskutočniť a v akom časovom horizonte. Na hlavnom pojednávaní sa tiež odstraňovali rozpory medzi stredajšou a predošlou výpoveďou Gajana. Obžalovaný odmietol konfrontáciu so svedkom, avšak vyhlásil, že svedok vo svojej výpovedi klamal. Tvrdil, že od Gajana si nielenže úplatok nikdy nevypýtal a neprijal, ale že ho ani nepozná a nikdy sa s ním nestretol.



Podľa názoru prokurátora Mateja Izakoviča bola výpoveď svedka zhodná s tou z prípravného konania. V reakcii na Gajanove slová uviedol, že oslabenie pamäťovej stopy svedka považuje za logické.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal Gábor G. v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jeden až päť rokov.



Exminister na prvom hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný. Vtedy sa rozhodol, že vypovedať bude až po výsluchu svedkov. Odôvodnil to tým, že vo výpovediach svedkov z prípravného konania sú nezrovnalosti a chce počkať, ako budú vypovedať na hlavnom pojednávaní.