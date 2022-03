V procese s expolicajtom Mariánom K. vypovedali N. Bödör aj Ľ. Makó

Na archívnej snímke z 18. augusta eskorta zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odvádza Norberta B. v Banskej Bystrici 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 14. marca (TASR) – Výpoveďami svedkov Norberta Bödöra a Ľudovíta Makóa pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom K. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho viní pre dva skutky - zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.Nitriansky podnikateľ Bödör využil svoje právo a odmietol ako svedok vypovedať, keďže je stíhaný v tej istej trestnej veci. Podľa neho sa skutok nestal. Svedok Ľudovít Makó vo svojej výpovedi potvrdil obvinenia obžaloby. Marián K. od začiatku procesu tvrdí, že je nevinný.Je obžalovaný za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Bödöra a prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka za to, že pomôže príbuznému exministra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že prijal úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Makóa. Ten na ŠTS potvrdil, že tašku s 200.000 eurami mu odovzdal ako sprostredkovateľ.Hoci Marián K. na začiatku procesu tvrdil, že sa pred súdom vyjadrí až po výpovediach spomínaných svedkov, ktorí údajne mali v prípravnom konaní meniť svoje výpovede, urobil tak v pondelok iba čiastočne. Tvrdí, že je nevinný a na otázky odmietol odpovedať.Ešte na minulom pojednávaní svedok Bernard Slobodník potvrdil, že peniaze Mariánovi K. dal, potvrdil stretnutie v bratislavskom hoteli, kde mal byť okrem neho obžalovaný, Bödör a aj exminister Peter Žiga a jeho príbuzný. Podľa neho dôvodom finančnej odmeny mal byť fakt, aby sa Štefan Žiga, ktorého firma figurovala v rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti daňového charakteru, vyhol obvineniu. Peniaze dostali za to, že spoločne s Mariánom K. ako vyšetrovateľom prejavili. Podľa obžalovaného svedok klamal.Exminister Žiga už predtým na ŠTS vypovedal, že na žiadnom takom stretnutí, kde sa mali preberať finančné odmeny, ktoré mali pomôcť jeho príbuznému, nikdy nebol. Akékoľvek podozrenia na adresu príbuzného Štefana, ktorý mal byť zapletený do protiprávnej činnosti, sa dozvedel iba z médií.Marián K. tvrdí, že nikdy spomínané stretnutie v hoteli nebolo a je nevinný. Zadržali ho v rámci policajnej akcie Judáš a počas nej i ďalších vysokopostavených policajných funkcionárov.Rozsudok v kauze má samosudca ŠTS vyhlásiť vo štvrtok (17. 3.). Obžalovaný a jeho obhajoba žiadajú oslobodenie spod obžaloby.