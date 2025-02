V procese s policajným exprezidentom Petrom K. vypočujú svedkov

Bratislava 9. februára (TASR) - Proces s policajným exprezidentom Petrom K. je na Mestskom súde Bratislava I naplánovaný na piatok (14. 2.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe ministerstva spravodlivosti. Vypočutí majú byť viacerí svedkovia.



Peter K. v minulosti uviedol, že obžaloba je postavená na "prianí a chcení" a nie na tom, čo obsahuje spis. Rovnako boli podľa neho v celom konaní marené základné úkony, ktoré požadoval.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.