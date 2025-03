V procese s policajným exprezidentom Petrom K. vypovedal ďalší svedok

Bratislava 21. marca (TASR) - Na piatkovom hlavnom pojednávaní s policajným exprezidentom Petrom K. vypovedal pred Mestským súdom Bratislava I Pavol Senický, ktorý bol členom zásahovej jednotky, úlohou ktorej bolo zadržať tri civilné osoby. Vo svojej výpovedi opísal okolnosti neúspešného policajného zásahu, z ktorého zmarenia je Peter K. obžalovaný. Proces má pokračovať 3. apríla výsluchom ďalších svedkov.



Senický pripomenul, že civilné osoby Petra P., Mateja Z. a Csabu D., na ktorých bola zásahová jednotka nasadená, sa nepodarilo zadržať. Tým podľa jeho slov vznikla potreba riešiť predĺženie nasadenia predmetnej jednotky. "Vedúca tímu potvrdila, že zásahová jednotka môže byť použitá aj následne," priblížil. Neskôr sa im podarilo zadržať jednu z troch osôb. "Pár dní na to nám bolo oznámené, že z rozkazu prezidenta Policajného zboru máme ukončiť činnosť a odísť preč. Nikto sme tomu nerozumeli," zdôraznil s tým, že sa snažili skontaktovať vedúcu vyšetrovacieho tímu. Tá im podľa svedka neskôr informáciu potvrdila a následne bol stiahnutý aj podporný tím. Zvyšok výsluchu svedka pokračoval v utajení.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.