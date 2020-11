V projekte Slovensko Advent bude účinkovať Čírová, Lipa aj No Name

Bratislava 24. novembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) aj tento rok spestrí adventné nedele programom Slovensko Advent 2020, v ktorom prinesie štyri koncerty v štyroch slovenských mestách. "Opäť z jedinečných priestorov a opäť určených na pomoc ľuďom, ktorí pomáhajú ľuďom," TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.



Verejnoprávna televízia a rozhlas prináša program Slovensko Advent, spájajúci umenie a kultúru s charitatívnym rozmerom, deviaty rok. Počas štyroch adventných nedieľ odvysiela Dvojka naživo adventné koncerty z Ružomberka, z Pezinka, zo Sliača a z Bratislavy. "V dôsledku koronavírusovej pandémie nebudú koncerty prvýkrát prístupné pre verejnosť," avizuje Púchovský.



Prvá adventná nedeľa zavedie divákov do Ružomberka, do Kultúrneho domu Andreja Hlinku. Okrem Petra Lipu a speváckeho zboru The Gospel Family sa predstaví občianske združenie Diera do sveta, ktoré podporuje nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru v Liptovskom Mikuláši, a občianske združenie YMCA, ktoré začleňuje mladých do spoločenského života.



Na Mikuláša budú adventný koncert vysielať z Pezinka zo zámku Šimák. Divákom spestrí večer kapela No Name a operná speváčka Andrea Vizvári. Predstaví sa občianske združenie Návrat, ktorého hlavnou ambíciou je aktívna práca s rodinami.



Tretia adventná nedeľa zavedie divákov do kúpeľov v Sliači. Účinkujúcimi budú Fats Jazz Band Ladislava Fančoviča a Kamil Mikulčík Band. Počas koncertu sa opäť predstavia ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom - nezisková organizácia Indícia, ktorá sa venuje vzdelávaniu učiteľov a manažérov v slovenských školách, a vzdelávací program Komenského inštitút, ktorý každý rok poskytuje 20 pedagógom vzdelávanie šité na mieru súčasným potrebám v školách.



Posledná adventná nedeľa bude patriť koncertu z Moyzesovej siene v Bratislave, speváčke Márii Čírovej so sláčikovým kvartetom a občianskemu združeniu IPčko, ktoré sa zameriava na psychologickú a sociálnu pomoc najmä mladým ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách.



Sériu štyroch koncertov projektu Slovensko Advent 2020 si môžu diváci pozrieť naživo každú nedeľu o 20.10 h na Dvojke alebo vypočuť každý nasledujúci pondelok o 19.00 h v Rádiu Regina.