V prvej fáze projektu na doučovanie sa vyčlenilo 500.000 eur

Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v prvej fáze na doučovanie v rámci projektu Spolu múdrejší 500.000 eur. Touto iniciatívou podporí desaťtisíce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Doučovať sa budú v predmetoch ako matematika, slovenčina, cudzie jazyky, fyzika, chémia či informatika. Celkovo bude v rámci projektu možné odučiť až 435.000 žiakohodín.



Projekt je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že do programu sa prihlásilo 474 škôl, pričom najväčší záujem o účasť bol z Košického a Prešovského kraja. Naopak najmenej škôl sa do projektu zapojilo v Trnavskom a Bratislavskom kraji.



Rezort školstva našiel vo vlastných zdrojoch finančnú podporu pre 130 škôl či už zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo pre školy, v ktorých je vysoký počet žiakov v hmotnej núdzi. Na túto iniciatívu v mesiacoch apríl až jún bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, k čomu ministerstvo zverejní samostatnú výzvu. "Touto cestou chceme podporiť žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Zároveň podporujeme tak aj učiteľov, ktorí sa chcú žiakom po vyučovaní venovať a napomôcť im upevniť si vedomosti či preopakovať učivo. Školy takto dostanú príspevok, ktorý je určený výlučne na odmenu pre učiteľa, ktorý žiakov doučuje," ozrejmil Gröhling.



Šéf rezortu školstva dodal, že do doučovania sa plánuje zapojiť približne 3000 kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov.