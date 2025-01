V prvej polovici roka očakávajú vyššiu chorobnosť na čierny kašeľ

Bratislava 21. januára (TASR) - V prvej polovici roka sa očakáva vyššia chorobnosť na čierny kašeľ. Dôvodom môže byť aj zmena kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje ochorenie. Pre TASR to uviedol odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V prvých troch týždňoch nového roka zaznamenal ÚVZ už 449 prípadov čierneho kašľa.



"Na zvýšenú chorobnosť môže mať vplyv aj vyššia ostražitosť lekárov vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v susednej Českej republike, dôslednejšia diagnostika či niektoré sociálne faktory (viacpočetné rodiny, viacgeneračné bývanie a pod.)," vysvetlili epidemiológovia. Dodali, že ochorenie prebieha v cyklických vlnách približne každé štyri až päť rokov.



Ako uviedli, vďaka povinnému očkovaniu sa chorobnosť a úmrtnosť podarilo v našej krajine výrazne znížiť oproti hodnotám, ktoré boli zaznamenávané pred jeho zavedením. Dodali, že imunita po prekonaní čierneho kašľa alebo očkovaní nie je celoživotná, no stále je tou najlepšou prevenciou proti ochoreniu.



"V SR je toto očkovanie dlhodobo zaradené do pravidelného povinného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia," objasnili odborníci. Spresnili, že po očkovaní trvá imunita približne dva až 12 rokov a po prekonaní ochorenia približne štyri až 20 rokov. Upozornili zároveň, že ochranu pred ťažkým priebehom čierneho kašľa môže priniesť už aj prvá dávka očkovania.



V roku 2024 zaznamenal ÚVZ vyše 7100 prípadov čierneho kašľa. Prípady boli minulý rok v SR hlásené vo všetkých vekových skupinách. "Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-ročných detí (398 prípadov na 100.000 osôb), nasledovala skupina desať- až 14-ročných detí s chorobnosťou 270/100.000 a za ňou veková skupina 15- až 19-ročných (248/100.000)," špecifikoval úrad. Najvyššia chorobnosť bola v Žilinskom a Bratislavskom kraji.



Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou. Chorý človek je nákazlivý už tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov.



Na Slovensku sa očkovanie proti čiernemu kašľu vykonáva povinne v detskom veku v rámci kombinovanej hexavalentnej vakcíny s preočkovaním v šiestom a 13. roku života. Preočkovanie v dospelosti odporúčajú odborníci tehotným ženám v treťom trimestri, chronicky chorým pacientom, pacientom s ochoreniami respiračného a srdcovocievneho systému, seniorom, učiteľom alebo zdravotníkom.