Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí dostalo za polrok cez 700 ľudí

Bratislava 5. júla (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) v prvom polroku 2020 vydal 710 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, predovšetkým žiadateľom zo Srbska a Ukrajiny. V príhovore krajanom a bilancii úradu v prvej polovici roka 2020 to uviedol Ján Varšo, ktorý do konca júna ÚSZŽ viedol ako predseda.



"Do konca mája bol mesačný priemer vydaných osvedčení 126,“ uviedol Varšo potvrdzujúc, že na počet vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí mal vplyv aj limitovaný cezhraničný pohyb v dôsledku koronakrízy. Za rok 2019 vydal (ÚSŽZ) 2092 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, najviac žiadateľom zo Srbska (1398) a z Ukrajiny (671). Osvedčenie predstavuje „zelenú kartu“ jej držiteľa na prechodný pobyt na území SR a zjednodušuje mu prístup k získaniu zamestnania v SR.



Nedeľňajší Deň zahraničných Slovákov si zástupcovia úradu spolu s krajanmi uctili na tradičnom mieste - pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v petržalskom Sade Janka Kráľa v Bratislave. SR a krajania vo svete si Deň zahraničných Slovákov oficiálne pripomínajú od roku 1993.



Podľa údajov ÚSZŽ sa počty Slovákov tvoriacich autochtónnu národnostnú menšinu v štátoch strednej a východnej Európy pohybujú v rozmedzí od 270.000 podľa sčítania obyvateľstva až do 600.000 podľa odhadov. V skupine krajanov tvoriacich tradičné a nové komunity v štátoch Európskej únie a v tretích štátoch žije podľa oficiálnych údajov vyše 844.000, podľa odborných odhadov okolo 1.200.000 Slovákov.