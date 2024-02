V prvom polroku sa na území SR plánuje 41 vojenských cvičení

Bratislava 1. februára (TASR) - V prvom polroku 2024 sa na území Slovenskej republiky plánuje 41 vojenských cvičení. Slovenskí vojaci by počas prvých šiestich mesiacov mali byť vyslaní na 72 cvičení v zahraničí. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany SR, ktorý vo štvrtok odsúhlasila vláda.



Rezort obrany pripomína, že vojenské cvičenia sú jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti Ozbrojených síl (OS) SR. Na Slovensku sa majú uskutočniť napríklad medzinárodné vojenské cvičenia Slovenský štít 2024, Falcon Defender alebo Spoločná výsadková príprava Síl pre špeciálne operácie. Príslušníci OS SR by sa mali zúčastniť na cvičeniach v Nórsku, Česku, USA, Maďarsku, Poľsku či Rumunsku.



Materiál navrhol aj schválenie vyslania slovenských vojakov mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosť zahraničných ozbrojených síl v SR na základe medzinárodných zmlúv v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti.



Vláda odsúhlasila aj prechod cez územie Slovenskej republiky pre ozbrojené sily členských krajín NATO, Partnerstva za mier s výnimkou Ruska a Bieloruska i účastníckych a členských štátov medzinárodných zmlúv na účel plnenia ich úloh v súlade s medzinárodným právom, a to na základe predchádzajúceho oznámenia a povolenia. Súhlas sa nevzťahuje na prechod zahraničných ozbrojených síl realizovaný v rozpore s právnym poriadkom SR alebo určenými podmienkami.