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V prvom polroku zaevidovali do národnej databázy 60 nových jaskýň
Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre (deväť jaskýň), Hornádskej kotline (osem jaskýň), Podtatranskej kotline (šesť jaskýň) a v Slovenskom krase (päť jaskýň).
Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) - V prvom polroku 2026 bolo zaevidovaných 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň (NDJ) s celkovou zdokumentovanou dĺžkou približne 511 metrov. Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši v rámci realizácie projektu Mapovanie a monitoring jaskynných biotopov a modernizácia softvéru NDJ v roku 2026 zmapovali zatiaľ 242 lokalít. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre (deväť jaskýň), Hornádskej kotline (osem jaskýň), Podtatranskej kotline (šesť jaskýň) a v Slovenskom krase (päť jaskýň). „Na objavovaní nových jaskýň sa významnou mierou podieľali aj dobrovoľní jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí zdokumentovali desať nových jaskýň,“ spresnili z múzea.
Súčasťou projektu je aj aktualizácia údajov o už známych jaskyniach. V roku 2026 pracovníci múzea monitorovali 131 jaskýň Slovenského krasu, prevažne na Plešivskej planine, kde spresňovali ich geografickú polohu pomocou GPS, dopĺňali aktuálnu fotodokumentáciu a informácie o stave.
Všetky získané údaje ako základná evidencia, mapová dokumentácia a fotografie sú priebežne spracovávané v NDJ, ktorá predstavuje komplexný informačný systém slúžiaci na evidenciu a spracovanie údajov o jaskyniach a ďalších krasových javoch na Slovensku. „Obsahuje informácie o ich polohe, geológii, hydrológii, biospeleológii, mapovú dokumentáciu ako aj ďalšie odborné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre výskum aj ochranu podzemného prírodného dedičstva,“ vysvetlili z múzea.
Doplnili, že súčasne je dokumentácia digitalizovaná a následne bude archivovaná v Archíve ochrany prírody a jaskyniarstva v Zbierke podzemných krasových javov, čím vzniká cenný zdroj informácií pre budúci výskum, ochranu prírody a popularizáciu Slovenského krasu.
Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre (deväť jaskýň), Hornádskej kotline (osem jaskýň), Podtatranskej kotline (šesť jaskýň) a v Slovenskom krase (päť jaskýň). „Na objavovaní nových jaskýň sa významnou mierou podieľali aj dobrovoľní jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí zdokumentovali desať nových jaskýň,“ spresnili z múzea.
Súčasťou projektu je aj aktualizácia údajov o už známych jaskyniach. V roku 2026 pracovníci múzea monitorovali 131 jaskýň Slovenského krasu, prevažne na Plešivskej planine, kde spresňovali ich geografickú polohu pomocou GPS, dopĺňali aktuálnu fotodokumentáciu a informácie o stave.
Všetky získané údaje ako základná evidencia, mapová dokumentácia a fotografie sú priebežne spracovávané v NDJ, ktorá predstavuje komplexný informačný systém slúžiaci na evidenciu a spracovanie údajov o jaskyniach a ďalších krasových javoch na Slovensku. „Obsahuje informácie o ich polohe, geológii, hydrológii, biospeleológii, mapovú dokumentáciu ako aj ďalšie odborné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre výskum aj ochranu podzemného prírodného dedičstva,“ vysvetlili z múzea.
Doplnili, že súčasne je dokumentácia digitalizovaná a následne bude archivovaná v Archíve ochrany prírody a jaskyniarstva v Zbierke podzemných krasových javov, čím vzniká cenný zdroj informácií pre budúci výskum, ochranu prírody a popularizáciu Slovenského krasu.