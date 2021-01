V Púchove a v 10 obciach okresu bude cez víkend celoplošné testovanie

Na snímke ľudia čakajú na výsledky antigénových testov v sále kultúrneho domu v obci Dohňany, okres Púchov. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Púchov 6. januára (TASR) – Po Trenčíne sa Púchov stane druhým mestom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), kde samospráva zorganizuje celoplošné testovanie antigénovými testami. Do testovania sa zapojí nielen okresné mesto, ale i desať obcí okresu.Ako TASR informovala primátorka Púchova Katarína Heneková, dobrovoľné testovanie antigénovými testami sa uskutoční v sobotu a v nedeľu (9. – 10. 1.) od 8.00 do 20.00 h. Mesto dostalo v utorok (5. 1.) od štátu 30.000 testov, tie rozdelí ďalej i pre obce v Púchovskom okrese.doplnila primátorka.Ako dodala, mesto Púchov úzko spolupracuje i s okolitými obcami, ktoré sa taktiež do regionálneho testovania zapoja vo vlastných odberových miestach. Do regionálneho testovania sa zapoja obce s najvyšším počtom obyvateľov, respektíve obce, kde je najrozvinutejšia priemyselná výroba - Dohňany, Beluša a Lednické Rovne, ale i ďalších sedem obcí okresu.doplnila Heneková s tým, že testovanie bude bezplatné a dobrovoľné.Podobne ako pred Vianocami v Trenčíne, aj v Púchove chce radnica po testovaní antigénovými testami spustiť dobrovoľné testovanie pozitívnych ľudí PCR testami. Tie mestu venuje vedec Pavol Čekan.