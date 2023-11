V PVV je málo konkrétnych cieľov, tvrdia Schmögnerovej odborníci

Bratislava 15. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) má mnoho dobrých zámerov, ale málo konkrétnych cieľov. Obsahuje aj vážne nedostatky. Skonštatovali to autori publikácie Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko. TASR o tom informovala bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá kolektív autorov viedla. Hodnotenie vypracovali spoločne s občianskym združením Proforum, zastúpením politickej nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung v SR, Platformou pre moderné a sociálne Slovensko a Asociáciou nezávislých analytikov.



Odborníci vyzdvihli, že ide o prvé PVV, ktoré sa hlási k nevyhnutnosti prechodu na nový model hospodárskeho rastu a k transformačným krokom, ktoré k nemu povedú - zelenej a digitálnej transformácii. "Bez toho sa nedá dosiahnuť rast konkurencieschopnosti a cieľ PVV zastaviť zhoršovanie životnej úrovne v porovnaní s priemerom EÚ," skonštatovali.



Očakávali, že kabinet sa podrobnejšie vyjadrí, aké budú potrebné finančné, ľudské zdroje a k nevyhnutnosti eliminovať sociálne náklady transformácií. PVV podľa nich nedostatočne odpovedá na nevyhnutnú adaptáciu na klimatickú zmenu či energetickú transformáciu. "Popri dôraze na zvyšovanie energetickej efektívnosti, ktorý možno hodnotiť pozitívne, vo všetkých časových horizontoch absentuje podpora lokálnej produkcie a lokálnej spotreby energií z obnoviteľných zdrojov," priblížili. V PVV podľa nich chýba väčší dôraz na digitalizáciu podnikovej sféry.



Odborníci vítajú zámer podpory železničnej, integrovanej a intermodálnej dopravy. Za pozitívne považujú okrem iného cieľ zvýšiť životné minimum, zaviesť príspevok na bývanie, snahu o zlepšovania pracovného prostredia či pomôcť ľuďom s vysokými splátkami hypoték. Upozornili však na to, že chýba konkrétnejšie vyjadrenie o riešení energetickej a dopravnej chudoby. "Nedostatočná je pozornosť rodinnej politike a pozornosť rómskej komunite z viacerých hľadísk," podotkli. Za nedostatočnú považujú aj podporu lokálneho rozvoja.



Nesúhlasia so zmienkami o obmedzení financovania mimovládnych organizácií, ktoré sú kritické k súčasnej vláde. "Osobné antipatie medzi politikmi a MVO či mediálnym sektorom nemôžu v demokratickej spoločnosti smerovať k cenzúre či sťaženiu postavenia občianskeho i mediálneho sektora," poznamenali. Kabinet by podľa nich mal presadiť právo na rodinu pre všetkých a nemal by otvárať dvere návrhom na obmedzovanie prístupu k prerušeniu tehotenstva. Vítajú, že PVV sa hlási k plneniu všetkých záväzkov z členstva SR v EÚ a NATO. Upozornili však na to, že chýba formulovanie akýchkoľvek slovenských záujmov v európskej politike.



Poukázali na to, že kabinet sa v PVV hlási k potrebe konsolidovať verejné financie na úrovni 0,5 % HDP opatreniami na príjmovej a výdavkovej strane. "Ale okrem progresívnej dane z príjmov fyzických osôb a ročného zúčtovania sociálnych odvodov uvádza iba zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Neuvádza potrebu znovuzavedenia iných majetkových daní (trojdane), vyššieho zdanenia dividend, dorovnávacej dane a environmentálnych daní," dodali.